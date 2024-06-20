Вашингтон, 20 июня, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Властям США не следовало отказываться от предложения президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине, отметил в своей статье для журнала The American Conservative (TAC) бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепе Джеймс Карден.

Известия/Тарас Петренко

Действующие власти США он обвинил в мании величия, а также усомнился в том, что в американской администрации есть настоящие дипломаты.

«Если бы внешняя политика США не управлялась людьми с манией величия, они по крайней мере рассмотрели бы этот план, учитывая, что, как я уже писал ранее, вопрос о том, кто управляет Донецком, Луганском, Херсоном и Запорожьем, нас совершенно не касается», — написал Карден.

Киевскому режиму также не следовало отказываться от мирных инициатив Путина, отметил автор. По его мнению, власти Украины отклонили предложение президента РФ, опасаясь, что в случае его принятия жизнь лидера режима Владимира Зеленского окажется под угрозой из-за давления со стороны националистов.

Как передавало ИА Регнум, ранее в июне Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта: киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и вывести свои войска с их территории.

Предложения Путина об урегулировании конфликта на Украине перечеркнули итоги так называемой мирной конференции в Швейцарии, заявил 17 июня помощник главы государства Юрий Ушаков. Участники мероприятия, хотели они того или нет, были вынуждены учитывать предложения, выдвинутые Путиным накануне, сказал он.

Руководители западных стран и киевского режима отвергли предложения президента России. Западным политикам следует пересмотреть это решение, пока не поздно, отмечал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.