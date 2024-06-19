Киев, 19 июня, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Нижнюю возрастную грань для призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в рамках мобилизации стоит снизить с 25 лет до 21 года, заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов в эфире украинского телеканала «Новости. Live».

Сергей Корсун ИА Регнум

«Нам нужно вливание свежей молодой мысли в ВСУ. Сейчас проходит много реформ о применении вооружения на передовой, в том числе включая использование FPV-дронов. Это то, что нам нужно, то, с чем может справиться молодое поколение», — сказал Кудряшов.

При этом он отметил, что украинская армия нуждается не в повышении численности, а в качественных изменениях кадров. По данным украинских аналитиков, средний возраст бойца ВСУ превышает 40 и даже 45 лет, что негативно отражается на выносливости и боеспособности подразделений в целом.

Депутат Верховной рады Роман Лозинский 18 июня предположил, что снижение призывного возраста до 25 лет на Украине не последнее. При этом он признал: такой шаг не получит поддержки в обществе.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон, предусматривающий снижение возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот законопроект актом геноцида. Дипломат отметила, что людей на Украине превратили в расходный материал.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года Зеленский заявил, что генштаб ВСУ попросил мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. Соответствующий законопроект в Верховную раду внесли 25 декабря. Он предусматривал снижение возраста мобилизации с 27 до 25 лет, отмену отсрочки для инвалидов третьей группы и лишение уклонистов права на предоставление госуслуг, в том числе на оформление документов.

Кроме того, в ВСУ могут начать призывать женщин. По мнению украинского военного медика и разведчика Ярины Черногуз, женщины должны подлежать обязательной мобилизации, если в этом есть потребность в армии.