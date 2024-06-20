Орск, Оренбургская область, 20 июня, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Суд в Орске Оренбургской области отказался повторно амнистировать участника СВО Руслана Магдиева, осуждённого за новое преступление, сообщил 20 июня «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM

По этим данным, первое убийство Магдиев совершил в 2016 году. Его арестовали по обвинениям в убийстве двух или более человек, разбое и краже и приговорили к 9 годам и 11 месяцам заключения.

В 2022 году Магдиев подписал контракт с частной военной компанией и отправился в зону СВО, получив амнистию и аннуляцию судимости. Вернувшись в Орск, в 2023 году он стал участником драки, в ходе которой нанёс другому участнику конфликта несколько ударов по голове. Пострадавший позднее скончался в больнице.

Магдиев был задержан на следующий день и признал вину в нанесении потерпевшему тяжких телесных повреждений, а также выразил раскаяние в содеянном. В апреле 2024 года суд приговорил его к семи годам лишения свободы за убийство.

Адвокаты Магдиева обжаловали приговор, отметив, что суд первой инстанции, по их мнению, не принял во внимание смягчающие обстоятельства, в том числе участие в СВО и наличие государственных наград. Также они заявляли об отсутствии у Магдиева умысла убить пострадавшего. Однако Оренбургский областной суд в июне 2024 года оставил приговор первой инстанции без изменений.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в Ростовской области было возбуждено уголовное дело по факту убийства предпринимателя, жителя города Белая Калитва, известного своим криминальным прошлым. Убитый, Владимир Борисенко, ранее был приговорён к 16 годам лишения свободы за организацию убийства брата кандидата в губернаторы Ростовской области Ильи Пятибратова. В Белую Калитву Борисенко вернулся после того, как получил амнистию за участие в СВО в составе частной военной компании.