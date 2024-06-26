Москва, 26 июня, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Во всех регионах страны 28 июня состоится одно из самых масштабных кадровых мероприятий — федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Посетители смогут ознакомиться с представленными работодателями вакансиями и пройти собеседование. Гостей ждут мастер-классы и тренинги по развитию карьеры, занятия для начинающих предпринимателей, семинары по вопросам трудовых отношений и многое другое.

Сайт губернатора и правительства Пермского края Всероссийская ярмарка трудоустройства — 2024

Впервые такое мероприятие при поддержке национального проекта «Демография» состоялось в 2023 году. Тогда в двух этапах ярмарки — региональном и федеральном — приняли участие более 900 тыс. человек. Для них более 35 тыс. работодателей подготовили около 785 тыс. вакансий. Подходящую работу нашли почти 123 тыс. человек. В этом году интерес к ярмарке возрос: только региональный этап посетили более 473 тыс. человек. И 43 тысячам уже удалось найти новую работу.

Например, в Ставропольском крае ярмарка помогла трудоустроиться Татьяне из села Лиман. Оставшись без работы в 56 лет, она полагала, что найти новое место будет непросто. Однако специалисты территориального центра занятости населения помогли Татьяне поверить в свои силы: провели для неё тренинги по прохождению собеседований, что позволило ей в выгодном свете представить работодателю свой солидный опыт по профессии бухгалтера. По итогам регионального этапа ярмарки она была принята в крестьянско-фермерское хозяйство.

С новой работой на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства определился и Руслан Кривцов из Орловской области. Ему предложили место слесаря по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов в «Ливгидромаше» — крупнейшем российском насосном заводе с мощной научно-испытательной и производственной базой.

«Более 15 лет, после выпуска из училища и до увольнения, я работал слесарем механосборочных работ, выполнял операции по механической обработке деталей и изготовлению изделий из металла и полимеров. На ярмарке мне предложили работу несколько иного профиля, и я согласился. Меня устроили условия труда, отношения в коллективе, зарплата. А работодатель обратил внимание на мои навыки и умения», — отметил он.

На федеральном этапе возможностей найти работу станет ещё больше. Например, в Нижегородской области работодатели предложат более 10 тыс. вакансий. Также будут представлены все услуги регионального кадрового центра «Работа России»: профессиональное обучение, ориентация в профессиональной сфере и помощь в составлении резюме. Участники смогут получить консультации по вопросам переобучения по нацпроекту «Демография», а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в регион.

Сайт правительства Нижегородской области Всероссийская ярмарка трудоустройства — 2024

Во Владимирской области ярмарка станет стартовой площадкой для желающих начать свой бизнес. Карьерные консультанты поделятся, как определить направление деятельности, составить бизнес-план и получить субсидию на открытие своего дела в размере 100 тыс. рублей.

«Такой формат значительно повышает шансы на трудоустройство. На одной площадке можно будет спланировать карьеру и пройти собеседование сразу с несколькими работодателями. После регионального этапа ярмарки трудоустройства каждый седьмой посетитель уже нашёл работу», — рассказала директор Центра занятости населения Владимирской области Наталья Крылова.

Число трудоустроенных россиян растёт в том числе и благодаря перезагрузке службы занятости населения, которая проходит модернизацию по национальному проекту «Демография». Её ключевой чертой стала клиентоцентричность. В кадровых центрах «Работа России» помогают каждому индивидуально, учитывая жизненную ситуацию соискателя или бизнес-ситуацию работодателя. С обновлением системы скорость подбора персонала, качество услуг стали существенно выше. И результаты этой работы уже есть: в России зафиксирован исторически низкий уровень безработицы.

Новые подходы к организации работы кадровых центров включают в себя не только обновлённые офисные пространства, выстраивающиеся по единому образцу, но и удобное предоставление услуг — как онлайн на портале «Работа России», так и в офлайн-формате. В электронном виде соискателям доступно уже более двух миллионов вакансий.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Демография» призван содействовать поддержке семей с детьми, активному долголетию, здоровому образу жизни и трудоустройству. По нацпроекту в России проходит комплексная модернизация центров занятости. Она началась в 2019 году. Благодаря ей в стране не только появляются современные кадровые центры, но и ведётся переобучение специалистов — подготовка карьерных и кадровых консультантов. Всего за это время переподготовку прошли порядка 20 тыс. сотрудников.

В 2023 году в 17 регионах страны все центры занятости были переформатированы в современные кадровые центры «Работа России». Речь идёт о Тыве, Удмуртии, Чувашии, Пермском крае, Белгородской, Владимирской, Калужской, Костромской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Пензенской, Самарской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областях.

В 2024 году к проекту присоединились Иркутская, Архангельская, Калининградская, Воронежская, Ярославская, Саратовская, Псковская области, Камчатка, Башкортостан, Мордовия, Севастополь и Карелия.