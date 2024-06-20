Ханой, 20 июня, 2024, 09:05 — ИА Регнум. Россия и Вьетнам поддерживают регулярные и содержательные политические контакты, в том числе по линии парламентов, министерств и ведомств. Об этом заявил президент Владимир Путин 20 июня на переговорах с вьетнамским лидером То Ламом в Ханое.

Кадр из видео

Путин подчеркнул, что к числу приоритетов Москвы относится укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства с Вьетнамом. Он напомнил, что две страны отмечают 30-летие договора о дружественных отношениях.

«Всё это время между нами поддерживаются регулярные и содержательные политические контакты, в том числе по линии парламентов, министерств, ведомств, партий, регионов и общественных организаций», — сказал российский лидер.

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Две страны поступательно развивают торгово-экономические связи, рост товарооборота по итогам 2023 года составил 8%, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга. Вечером 19 июня его самолёт приземлился в аэропорту Ханоя. Ранее Путин посетил Пхеньян, где провёл переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что в ходе визита ожидается подписание более 20 документов, в числе которых совместное заявление, подтверждающее принципы всеобъемлющего стратегического партнёрства между Москвой и Ханоем.