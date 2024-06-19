Мекка, Саудовская Аравия, 20 июня, 2024, 01:28 — ИА Регнум. В числе умерших во время хаджа в Саудовской Аравии — пятеро россиян, четверо из них — из Дагестана. Установлено, что лишь двое из них были зарегистрированы как паломники.

Al Jazeera English Хадж

«По последним данным, умерли четыре человека из Дагестана, один — из Московской области. Лишь двое из них были зарегистрированы как паломники, остальные туристы-паломники совершали обряды нелегально, без хадж-визы», — цитирует источник в хадж-миссии России Lenta.ru.

Установлено, что один зарегистрированный 69-летний паломник из Дагестана скончался от сердечной недостаточности, две нелегальные паломницы такого же возраста не выдержали долгого перехода, причина смерти четвертого дагестанца 1961 года рождения пока неизвестна.

Одна из умерших — женщина из Московской области 1962 года рождения.

Всего в Саудовскую Аравию из России отправились не менее 25 тыс. паломников.

Как сообщало ИА Регнум, число умерших паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию достигло почти 600 человек.

Причиной смертей стала жаркая погода. Днём 17 июня температура в Мекке была +51,8 градуса. Паломники много времени проводят под палящим солнцем, идут пешком.

В хадже участвовали более 1,8 млн человек. Паломничество, которое входит в число крупнейших в мире массовых мероприятий, завершилось 19 июня.