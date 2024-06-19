Мекка, Саудовская Аравия, 19 июня, 2024, 06:01 — ИА Регнум. Число умерших паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию достигло уже 577. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

Mohammed Tawsif Salam Мечеть. Мекка

Известно, что не менее 323 умерших — египтяне, чуть более 60 погибших — иорданцы. Также один из паломников из Египта был задавлен в толпе.

Власти Ирана, Индонезии и Сенегала также сообщили о смертельных случаях сограждан.

Издание также пишет, что причина смертей стала жаркая погода. Днём 17 июня температура в Мекке была +51,8 градуса.

Паломники много времени проводят под палящим солнцем, идут пешком.

Как сообщало ИА Регнум, на 17 июня 14 паломников из Иордании погибли во время паломничества в Мекку, ещё 17 числились пропавшими без вести.

Саудовский минздрав предупредил о резком повышении температуры и призвал паломников избегать обезвоживания, а также не выходить на улицу в самые жаркие часы.

В хадже примут участие свыше 1,8 млн человек. Паломничество, которое входит в число крупнейших в мире массовых мероприятий, завершится 19 июня.