Мекка, Саудовская Аравия, 17 июня, 2024, 10:37 — ИА Регнум. По меньшей мере 14 паломников из Иордании погибли во время паломничества в Мекку, ещё 17 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило 16 июня Reuters со ссылкой на заявление иорданского министерства иностранных дел.

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Иорданцы отправились в Саудовскую Аравию для участия в хадже — ежегодном мусульманском паломничестве. Как минимум шесть смертей стали следствием теплового удара, говорится в сообщении.

Согласно прогнозам, 17 июня в Мекке ожидается +47 градусов по Цельсию. Ранее саудовский минздрав предупредил о резком повышении температуры и призвал паломников избегать обезвоживания, а также не выходить на улицу в самые жаркие часы.

По данным главного статистического управления страны, в хадже примут участие свыше 1,8 млн человек. Паломничество, которое входит в число крупнейших в мире массовых мероприятий, завершится 19 июня.

Издание отметило, что за последние 30 лет из-за давки, жары и пожаров в палаточных городках в Мекке погибли сотни людей. Так, в 2015 году давка неподалёку от Мекки унесла жизни не менее чем 2070 человек.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году министерство по делам религий Индонезии заявило, что 41 индонезийский паломник погиб в Саудовской Аравии во время хаджа. Из них 14 человек погибли в период пиковой фазы хаджа.