Одесса, Украина, 19 июня, 2024, 18:20 — ИА Регнум. В Одесской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщило 19 июня украинское издание «Новости. Live».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Одесской области раздался взрыв», — говорится в сообщении.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Как передавало ИА Регнум ранее, 19 июня мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что на окраине города прогремел взрыв. Дополнительных подробностей о месте взрыва не сообщается.

В ночь на 18 июня в городе Харькове прогремела серия взрывов. При этом на момент взрывов воздушную тревогу не объявляли.

17 июня агентство «РБК-Украина» передавало о взрывах в Полтаве. Ранее по области объявляли воздушную тревогу. При этом официальной информации о взрывах не поступало.