Харьков, Украина, 19 июня, 2024, 17:37 — ИА Регнум. На окраине Харькова прогремел взрыв, сообщил 19 июня мэр города Игорь Терехов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Прилёт на окраине города», — написал он в Telegram-канале.

Ранее 19 июня о взрыве в городе также сообщил украинский телеканал «Общественное». Дополнительных подробностей о месте взрыва не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 18 июня в городе Харькове прогремела серия взрывов. При этом на момент взрывов воздушную тревогу не объявляли.

Поздним вечером 17 июня в Харькове также произошла серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Утверждалось, что в Харьковской области сигнал об опасности с воздуха звучал на тот момент около двух часов.

Ночью 19 июня в селе Малехов Львовской области Украины были слышны звуки взрыва, сообщил мэр города Андрей Садовой.