Киев, 17 июня, 2024, 14:44 — ИА Регнум. В Полтаве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщает 17 июня агентство «РБК-Украина».

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее 17 июня в Полтавской области объявили воздушную тревогу.

«В Полтаве слышны взрывы», — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

Официальной информации о взрывах не поступало.

Как передавало ИА Регнум, 17 июня взрыв прогремел в Харькове на фоне сигнала об опасности с воздуха. Как указал мэр Игорь Терехов, взрывы прогремели в городе и пригороде. По непроверенным данным, удар наносили корректируемой авиабомбой.

16 июня украинское издание «Страна. ua» сообщило, что в Миргороде в Полтавской области прогремело несколько взрывов.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, согласно данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.