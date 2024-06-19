Париж, 19 июня, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Французский пловец Рафаэль Фенте-Дамер вывихнул плечо, когда праздновал завоевание путёвки на Олимпийские игры в Париже, сообщает Ouest-France.

Laurent Lairys / Imago / Global Look Press

По данным СМИ, 17-летний Фенте-Дамер финишировал вторым на 100-метровке вольным стилем на чемпионате Франции. За 48,14 секунд пловцу удалось выполнить олимпийский норматив и отобраться на Игры в Париже.

Свой успех юноша отпраздновал слишком эмоционально. После серии ударов рукой по воде он получил вывих плеча. Самостоятельно выбраться из бассейна спортсмен не смог, его эвакуировали сотрудники скорой помощи, говорится в публикации.

Врачи вправили Фенте-Дамеру плечо, на церемонии награждения он присутствовал с перевязанной рукой. Затем пловца госпитализировали для проведения полноценного обследования. В федерации сообщили, что рентген был «обнадеживающим», но пловцу ещё предстоит МРТ.

Федерация гребного спорта РФ 2 апреля заявила, что российские гребцы решили не участвовать в Олимпиаде 2024 года. Они посчитали, что Международный олимпийский комитет (МОК) предъявляет дискриминационные требования для спортсменов, выступающих в нейтральном статусе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: каждый российский спортсмен, допущенный к ОИ-2024, может сам решить, стоит ли участвовать в них. Он напомнил, что такую позицию несколько раз выражал и глава государства Владимир Путин.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Команды из 208 стран мира поборются за 329 комплектов медалей в 32 дисциплинах. Некоторых российских спортсменов МОК согласился допустить только в нейтральном качестве без гимна и флага, а также при условии осуждения СВО.