Хабаровск, 19 июня, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Ветераны специальной военной операции из 11 регионов России принимают участие в «Кубке защитников Отечества», который проходит с 18 по 21 июня в Хабаровском крае, сообщили ИА Регнум организаторы мероприятия.

Кадр из видео

В турнире участвуют около 100 человек из регионов Дальневосточного федерального округа. Ветераны СВО соревнуются в волейболе сидя, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге и армрестлинге. Кроме того, спортсмены-паралимпийцы проведут для участников турнира мастер-классы по нескольким видам спорта, а также паралимпийские уроки.

В официальной церемонии открытия соревнований в Хабаровске приняли участие заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва, врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин, а также представители Паралимпийского комитета России, Восточного военного округа и отделений фонда «Защитники Отечества». В число организаторов мероприятия также вошла Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

«Такие проекты — важная часть широкой системы социализации и адаптации героев СВО. Большое количество обращений в фонд «Защитники Отечества» связано с запросом на участие в спортивных и культурных мероприятиях. Это свидетельствует о том, что всё больше ветеранов вовлекаются в мирную жизнь, хотят развиваться, достигать успехов в новых для себя областях, в том числе в тех видах спорта, которыми они раньше не занимались», — отметила в ходе церемонии Цивилёва.

В свою очередь Демешин отметил важность всесторонней поддержки защитников Отечества, вернувшихся домой, их сопровождения, проявления внимания к самим героям и их семьям.

«Мы постарались создать максимально комфортные условия для ветеранов-спортсменов «Кубка защитников Отечества», чтобы соревнования прошли на самом высоком уровне. Огромное спасибо участникам за мужество, героизм и за то, что являют собой пример патриотизма и активной гражданской позиции», — сказал врио губернатора.

С каждым новым розыгрышем «Кубка защитников Отечества» мастерство его участников растёт, ветераны СВО готовятся к соревнованиям, отметил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Он напомнил, что финальный этап турнира пройдёт в ноябре в Сириусе (Сочи). Соревнования важны как с социальной точки зрения, так и с точки зрения популяризации спорта, добавил Рожков.

Участники турнира в своих выступлениях на церемонии открытия поблагодарили организаторов Кубка.

«Спорт в первую очередь учит дисциплине и выдержке. Инвалидность усложняет процесс занятия спортом, но не закрывает возможности развиваться. Организаторам Кубка огромное спасибо за возможность проявить себя, за эмоции, предвкушение от честной борьбы и общения с боевыми товарищами — за настоящий праздник спорта», — отметил ветеран СВО из Сахалинской области Константин Кузьминский.

В рамках мероприятия также проведут семинар-совещание со специалистами филиалов фонда «Защитники Отечества», органов исполнительной власти, региональных отделений Паралимпийского комитета и спортивных федераций. Кроме того, состоится творческий фестиваль с участием ветеранов СВО и членов их семей. Следующий этап Кубка пройдёт в августе в Ставрополе. Турниры будут проводиться ежегодно.

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Как передавало ИА Регнум, первый «Кубок защитников Отечества» прошёл в Кузбассе в августе 2023 года. Позднее соревнования проходили и в ряде других регионов, в том числе в Красноярском крае, Башкирии и Калуге.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества» в апреле 2023 года. Работа фонда направлена на поддержку участников спецоперации. Председателем организации назначили члена совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Анну Цивилёву. В июне 2024 года Путин назначил Цивилёву заместителем министра обороны.