Калуга, 22 февраля, 2024, 23:00 — ИА Регнум. Во Дворце спорта «Центральный» в Калуге состоялась церемония открытия третьего «Кубка Защитников Отечества», в котором примут участие более 220 ветеранов специальной военной операции из 28 регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Кубок Защитников Отечества

«Спорт — лучшая реабилитация для наших героев. Нагрузки, общение с единомышленниками, и, конечно, победы — позитивно влияют на физическое и моральное состояние ребят… Для нас очень важно и ценно — дать героям возможность себя проявить и реализовать», — указала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, принявшая участие в официальной церемонии открытия. Она также добавила, что в кубке, который теперь проводится раз в 3-4 месяца, уже приняли участие около 500 демобилизованных бойцов.

Кубок Защитников Отечества

Как отметил депутат Государственной думы Российской Федерации Александр Карелин, «Кубок Защитников Отечества», организованный на сама высоком уровне, даёт возможность героям специальной военной операции, которые получили боевые травмы, проявить себя.

Кубок Защитников Отечества

В турнире, проходящем с 21 по 24 февраля, ветераны СВО примут участие в состязаниях по пулевой стрельбе, армрестлинге, стрельбе из лука, пауэрлифтинге и настольном теннисе и волейболе сидя. Кроме того, для героев спецоперации также прошёл Паралимпийский урок и мастер-классы по паралимпийским видам спорта.

Кубок Защитников Отечества

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества», работа которого направлена на поддержку участников спецоперации. Председателем фонда назначили члена совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Анну Цивилёву.

Первый «Кубок Защитников Отечества» прошёл в Кузбассе в августе 2023 года. Вторым регионом, принявшим межрегиональных соревнования, стала Республика Башкортостан, а в конце года в Красноярском крае прошли первые региональные состязания. В декабре же 2024 года ветераны специальной военной операции соберутся на всероссийским «Кубке Защитников Отечества», организатором которого выступит фонд «Защитники Отечества».