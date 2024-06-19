Таллин, 19 июня, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Эстония готова обсуждать возможность отправки своих войск на Украину, заявила посол республики в Киеве Аннели Кольк. Об этом пишут 19 июня «Известия».

Global Look Press/Stefan Kiefer

По её словам, вопрос отправки военного контингента в зону конфликта не является для Таллина красной линией. Эстония рассчитывает на общую позицию НАТО или ЕС, тему обсуждает руководство страны, в том числе министерство обороны.

«И недавно они сказали, что для нас нет ничего невозможного», — сказала Кольк.

4 мая на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Таллин готов помочь Украине победить в конфликте с Россией. Она подчеркнула, что страна располагает необходимыми ресурсами, мощью экономики и знаниями.

Как сообщало ИА Регнум, в мае президент Эстонии Алар Карис заявил, что республика готова приложить все силы, чтобы «поставить на колени» Россию. По его словам, переговоры о прекращении боевых действий возможны только после остановки российской военной машины. В действительности Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному решению конфликта.

Эстонский министр обороны Ханно Певкур в апреле заявил, что на территории Украины уже присутствует военный персонал из всех стран — участниц НАТО. По его словам, это в том числе люди, время от времени посещающие подконтрольные Киеву территории. Министр не исключил, что европейские военные будут участвовать в боевых действиях, находясь «в окопах».

Президент России Владимир Путин 28 мая отмечал, что ввод военных контингентов Запада на Украину станет ещё одним шагом к конфликту в Европе и глобальному конфликту. Глава государства добавил, что в этом случае западные войска окажутся в зоне поражения российских военных.