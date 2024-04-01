Таллин, 1 апреля, 2024, 12:06 — ИА Регнум. На территории Украины уже присутствует военный персонал стран — участниц НАТО, в него входят и «люди, время от времени посещающие» контролируемые Киевом территории. Об этом 1 апреля заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью газете Die Presse.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

«Реальность такова, что у каждого государства — члена НАТО уже есть военный персонал на Украине, например, военные атташе или люди, которые время от времени ездят на Украину», — сказал Певкур.

При этом он исключил возможность того, что европейские военные будут участвовать в боевых действиях «в окопах» на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что на данный момент нет необходимости отправки войск стран Запада на Украину, однако это возможно в будущем. По её словам, западные государства не будут раскрывать все карты в вопросе об украинском конфликте, так как не знают, к чему он приведёт.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры Запада обсуждали возможность отправки военных на Украину. Он также отмечал, что Париж приложит все усилия, чтобы не допустить победы России в конфликте.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин 15 марта назвал слова Макрона о возможности отправки военных НАТО на Украину безумными и параноидальными мечтаниями. Он также рекомендовал руководству Франции и стран Прибалтики почитать советского писателя Константина Паустовского.