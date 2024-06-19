Москва, 19 июня, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Министры обороны стран Североатлантического альянса одобрили план, который предполагает ускоренное обучение военных ВСУ, пишет «Газета.Ru».

Минобороны Р

Отмечается, что главная цель заключается в том, чтобы ВСУ не уступали ни качественно, ни количественно Вооружённым силам России.

Подготовка украинских военных будет проходить на территории десятка тренировочных центров в различных странах НАТО, а процесс контроля подготовки будет полностью передан Брюсселю.

Предполагается, что благодаря такому подходу появится централизованная система управления, эффективно перераспределяющая ресурсы, также это позволит защитить новую систему от любого вмешательства, в частности если в США к власти придёт Дональд Трамп.

Что же касается самой подготовки украинских военных, то методика не изменится — их будут обучать штурмовой тактике, боям в городе, а также полевой медицине и оборонительной тактике.

Как передавало ИА Регнум, 6 июня газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден не поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона отправить на Украину военных инструкторов НАТО. По данным американского СМИ, во время недавнего телефонного разговора с Байденом Макрон предложил направить западные войска на Украину для обучения украинских солдат. Американский президент, утверждают источники издания, не поддержал идею французского лидера. Он добавил, что отправка войск из любой страны Североатлантического альянса «в зону, где они могут оказаться на линии огня», приведет к возможным негативным последствиям и эскалации конфликта.

Ввод западных войск на Украину станет ещё одним шагом к глобальному конфликту, заявил 28 мая президент России Владимир Путин. Он также подчеркнул, что иностранный контингент, который присутствует на Украине, будет находиться в зоне поражения Вооружённых сил России.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, в свою очередь, заявляла, что НАТО давно готовится к потенциальному военному конфликту с Россией. Дипломат подчёркивала, что у Москвы не было и нет никаких агрессивных планов по отношению к блоку или входящим в него странам.