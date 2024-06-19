Москва, 19 июня, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Предложение о запрете вождения автомобиля гражданам старше 70 лет не проработано, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance/ТАСС

«Предложение не выглядит проработанным — человек может управлять автомобилем, если состояние его здоровья позволяет делать это безопасно для него самого и других участников движения, оценку этого состояния проводит специальная медицинская комиссия, все требования четко регламентированы», — цитирует его «Газета.Ru».

По его словам, возраст человека к таким критериям не относится.

Ранее в Министерство внутренних дел России обратились участники движения «Ветераны России» с предложением запретить людям старше 70 лет водить автомобиль. Как пояснили в организации, с возрастом у людей якобы часто ухудшаются слух и зрение, замедляется реакция, что может привести к повышенной опасности на дороге.

Как передавало ИА Регнум, в России с 1 апреля начал действовать новый порядок сдачи экзамена на получение водительских удостоверений. По новым правилам водители смогут продлить удостоверения на три года. Это затронет тех, срок действия чьих документов заканчивается в 2024 и 2025 годах. Их права продлят до 2027 и 2028 годов соответственно. Обращаться за этим никуда не надо.

В перечень документов, необходимых для получения прав, включили СНИЛС. Если его не предоставить, Госавтоинспекция самостоятельно запросит данные.

Лишённые прав за пьяную езду водители смогут пересдать экзамен только через год с момента истечения срока наказания. До этого такая категория нарушителей могла идти сдавать экзамены сразу же после выхода из–под административного ареста.