Москва, 19 июня, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Руководитель Центра G. O. R. K. I. СПбГУ, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала в эксклюзивном интервью ИА Регнум, можно ли навести мосты между Россией и Западом и каково жить, будучи «забаненной» в ЕС.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Карин Кнайсль

Кнайсль отметила, что вопрос отношений России и Запада очень глубок, и в своей книге «Реквием по Европе», она как раз попыталась разобраться в причинах старого антагонизма между Востоком и Западом.

«Отталкивающий образ России появился не два-три года назад — он берёт своё начало со времён холодной войны. И изменить такое восприятие очень сложно. К сожалению, это глубоко укоренилось не только в СМИ, но и в мышлении людей. Полагаю, что в ближайшем будущем ничего не изменится, и для этого есть много причин. Как отмечал политолог Дмитрий Тренин, должны прийти новые поколения и появиться новые виды партнёрства, и я разделяю эту точку зрения», — сказала экс-глава австрийского МИД.

Она отметила, что некоторые ожидали изменений в европейской политике после выборов, но в итоге ничего сильно не поменялось. Хотя выборы в Европарламент всё же продемонстрировали (особенно во Франции и Германии) раздробленный политический ландшафт.

«Выборы фрагментарные, при отсутствии значимой поддержки избирателей», — указала Кнайсль.

При этом бывший дипломат, которая некоторое время назад переехала в Россию, призналась, что уровень русофобии очень высок в Европе, и она теперь сама хорошо понимает чувства русских, так как её «забанили» на Западе за позицию по России.

Кнайсль отметила, что раньше не могла представить переезда в Россию в будущем. Она считала себя патриотом родной Австрии и не предполагала, что её вынудят покинуть родину. Но за своё мнение экс-дипломат оказалась под постоянными атаками, обвинениями в шпионаже, измене. Кнайсль рассказала, что дошло даже до оскорблений посреди улицы, а закончилось тем, что она «потеряла всё».

«Мне пришлось спасаться бегством четыре года назад с двумя чемоданами и двумя собаками. Сначала во Францию. Когда же меня заставили покинуть и эту страну, я испытала шок. Затем был Ливан, где мне довелось какое-то время делить кров вместе с сирийскими беженцами. И вот год назад я начала жизнь с нуля в России. Недавно я получила несколько коробок с моими вещами из Австрии. А также приобрела дом в деревне, чтобы иметь возможность пожить уединённой жизнью», — рассказала Карин Кнайсль.

В настоящее время она изучает русский язык и пишет книги. Не так давно вышла новая книга Кнайсль «Реквием по Европе». Как она сама рассказала, есть много причин, по которым Европа теперь пребывает в плохом состоянии. И речь даже не о ЕС, а о европейских законах и свободах, которые там главенствовали когда-то. Теперь же это закончилось.

«Для меня это большая утрата того, чем Европа когда-то была»,— добавила она.

Оценивая возможность нормализации отношений ЕС и России, экс-министр выразила уверенность в том, что рано говорить о наведении мостов. Дискурс в Европе ныне таковой: Россия должна потерпеть поражение. Ей нельзя дать победить. Как в таких обстоятельствах возводить мосты? — задалась она вопросом.

Также нет в Европе в настоящее время и здравомыслящих политических сил. Есть готовые к диалогу люди, но они не представители властей.

«Какая из столиц ЕС сегодня могла бы быть единомышленником? Я пока таких не вижу. После военного периода будет правовой, и тогда можно будет начинать небольшие инициативы: спортивные, обмен студентами. А так должно смениться более чем одно поколение», — добавила Карин Кнайсль.

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