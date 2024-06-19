Варшава, 19 июня, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Польша должна уговаривать украинских студентов вступить в ВСУ, а Украина — просить их вернуться на родину, заявил экс-президент Польши Бронислав Коморовский в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые говорили от лица бывшего украинского лидера Петра Порошенко.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Вы должны уговорить их вернуться. Можем продвигать какие-то действия украинские — уговаривать, убеждать в участии в борьбе. Но Польша не может заменить полицию или жандармерию украинскую», — сказал Коморовский.

Бывший лидер государства добавил, что в стране до сих пор актуальна проблема нехватки вооружения из-за поставок военной помощи Киеву. По его словам, в Польше есть целые дивизии, у которых «не хватает танков и пушек».

Экс-президент также посоветовал украинским властям быть внимательными к своим атакам по территории России, чтобы «не выступать террористами в глазах западного мира».

Польша является страной — рекордсменом по объёму выделенной Украине помощи в пересчёте на проценты от валового внутреннего продукта (ВВП). Ранее ИА Регнум сообщало о том, что страна поставила вооружения Киеву на три миллиарда евро. При этом польское военное ведомство указывало на конфиденциальность сведений о военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации. Документ подразумевает ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказаний за уклонение.

Также глава киевского режима 2 апреля снизил возраст мобилизации с 27 лет до 25 лет. Согласно подписанному законопроекту, во время военного положения нельзя мобилизовать мужчин от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную службу.

16 июня в Германии призвали лишить украинцев социальных выплат, чтобы помочь Киеву набрать людей для ведения боевых действий. Украине нужно не только оружие, но и больше людей для ведения боевых действий, но многие годные к военной службе покинули страну, считает секретарь оппозиционной фракции ХДС/ХСС в бундестаге Торстен Фрай.