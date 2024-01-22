Варшава, 23 января, 2024, 02:22 — ИА Регнум. Польша является страной — рекордсменом по объёмы выделенной Украине помощи в пересчёте на проценты от Валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом ходе пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи министров иностранных дел ЕС заявил глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Польша, если считать военную, финансовую помощь (Украине. — Прим. ред.) и помощь беженцам пропорционально объёму ВВП, похоже, находится на первом месте», — приводит слова дипломата телеканал TVP Info.

Глава МИД Польши подчеркнул, что выступает за то, чтобы большая часть военной и финансовой помощи Украине поступала через специальной созданный для этого Европейский фонд мира, который является оборонным бюджетом Евросоюза. По мнению Сикорского, продолжение поддержки Украины поможет достичь скорейшее завершения конфликта.

Напомним, что в Министерстве иностранных дел России неоднократно указывали на то, какая-либо военная поддержка Киева лишь затягивает конфликт, но никак не меняет его ход. Глава ведомства Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для Украины, станут законными целями для российских военных.

Как передавало ИА Регнум, 22 января премьер-министр Польши Дональд Тускприбыл с визитом на Украину. По данным агентства Reuters, в ходе визита в Киев Туск намерен встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским и премьер-министром страны Денисом Шмыгалем.