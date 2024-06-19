Москва, 19 июня, 2024, 08:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ночь на 19 июня нанесли несколько ударов по военным объектам и энергетической инфраструктуре Львова, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

РИА Новости

По его словам, в 3:20 мск в пригороде Львова прозвучал первый взрыв. В 3:30 мск прозвучал «очень мощный взрыв» в пригороде Малехов, попадание пришлось по трехэтажному дому, где дислоцировались ВСУ, добавил он. Третий взрыв прогремел примерно в 5:20 мск.

«По сообщениям от Сопротивления, звук взрыва шел со стороны Львовской ТЭЦ-2», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, с 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют ежедневно, иногда на территории всей страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.