Львов, Украина, 19 июня, 2024, 11:39 — ИА Регнум. В результате ночной массированной атаки дронов во Львове было повреждено здание научно-исследовательского института (НИИ), сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Садовый.

Yulii Zozulia/Global Look Press

«Фиксируем ещё одно разрушение в результате ночной атаки дронов. Научно-исследовательский институт во Львове», — написал он.

В свою очередь Telegram-канал «Русская весна» сообщил, что российские беспилотники атаковали здание научно-исследовательского института во Львове, связанное с военным сектором Украины. Отмечается, что в результате удара здание было разрушено.

Как сообщается на самом сайте НИИ, сотрудники института занимаются созданием системы токсикологического контроля ветеринарных лекарств, а также разрабатывают контрольные меры по национальной программе мониторинга токсичных отходов в сырье.

Как передавало ИА Регнум, 19 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооружённые силы России в ночь на 19 июня нанесли несколько ударов по военным объектам и энергетической инфраструктуре Львова.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют ежедневно, иногда на территории всей страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.