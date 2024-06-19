Москва, 19 июня, 2024, 09:13 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ и МВД провели более 50 следственных мероприятий по уголовному делу о хищении средств через государственное учреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Отмечается, что оперативно-следственные группы провели обыски в Москве, Московской области, Пермском крае, Кемеровской, Ростовской и Калининградской областях.

Речь идёт о проверках ГУРШ, которое было создано в 1992 году в условиях, когда «угольная отрасль находилась в глубочайшем кризисе».

По данным газеты, работы с 1998 года проводились плохо, однако акты их приёмки «руководители ГУРШ подписали и средства подрядчикам перечислили».

Как передавало ИА Регнум, ранее сотрудники ФСБ с коллегами из Министерства внутренних дел и Росгвардии раскрыли хищение из Социального фонда России на ₽1 млрд с использованием поддельных документов, якобы оформленных в странах Евросоюза.

Следователи установили, что в ряде субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов назначали пенсии и другие социальные выплаты на основании поддельных свидетельств о рождении и свидетельств о смерти, которые якобы оформляли в Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также в российских посольствах этих стран.

ЦОС ФСБ 11 июня опубликовал видео обысков у задержанных высокопоставленных чиновников и правоохранителей в Карачаево-Черкесии, обвиняемых в хищении бюджетных средств, выделенных в рамках госпрограммы. В их домах в том числе обнаружили позолоченный пистолет, крупные суммы наличных, дорогие часы и автомобили премиум-класса.