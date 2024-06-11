Черкесск, 11 июня, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ в ходе задержания высокопоставленных чиновников и правоохранителей в Карачаево-Черкесии по делу о хищении бюджетных средств изъяли при обыске позолоченный пистолет ТТ, крупные суммы наличных, дорогие часы и автомобили премиум-класса. Видео о проведении оперативных мероприятий 11 июня опубликовала «РГ».

Кадр из видео

По информации издания, по делу проходят экс-глава антикоррупционного управления МВД КЧР, начальник первой оперативно-разыскной части северо-кавказского главка МВД Хусей Узденов и местный предприниматель Алий Хубиев. Сообщается, что пистолет принадлежит Узденову.

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На кадрах также запечатлено, в каких усадьбах с парками и бассейнами проживали фигуранты дела и роскошная обстановка в их домах.

Чиновников заподозрили в хищении субсидий, выделенных по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства КЧР». Ущерб составил порядка 60 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, Центр общественных связей ФСБ ранее 11 июня сообщил о задержании группы высокопоставленных чиновников и правоохранителей в КЧР. Против них возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Также у фигурантов дела изъяли вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.