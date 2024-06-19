Москва, 19 июня, 2024, 06:08 — ИА Регнум. В Москве суд оштрафовал «Почту России» на 100 миллионов рублей за нарушение договора с Минцифры о ремонте отделений. Счётная палата (СП) добилась рекордного штрафа, который в 20 раз превысил размер взысканий ведомства за 2023 год.

Digital.gov.ru «Почта России»

В СП уточнили, что решение о штрафе принималось после выявления незаконченных в срок работ в 279 отделениях «Почты России», при этом компания получила от государства на эти цели 5 миллиардов рублей.

В «Почте России» считают претензии формальностью, утверждая, что все отделения своевременно приступили к работе после ремонта. Компания планирует обжаловать решение суда.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая Совет Федерации на пленарном заседании утвердил Бориса Ковальчука на должность председателя Счётной палаты. Решение сенаторы приняли единогласно. Кандидатуру Ковальчука представил полномочный представитель президента России в верхней палате парламента Артур Муравьёв. В заключении комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам отмечалось, что кандидатура Ковальчука отвечает требованиям, предъявляемыми законом «О Счётной палате РФ» к главе ведомства. Помимо Ковальчука на должность претендовали Анатолий Артамонов и Галина Изотова.

Президент России Владимир Путин 12 мая из трёх представленных ему кандидатур на должность главы Счётной палаты предложил назначить Бориса Ковальчука. До этого он являлся заместителем руководителя Контрольного управления президента. На должность его назначили в марте 2024 года.

Глава Счётной палаты не был назначен с момента ухода Алексея Кудрина в 2022 году.