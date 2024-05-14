Москва, 14 мая, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Совет Федерации на пленарном заседании 14 мая утвердил Бориса Ковальчука на должность председателя Счётной палаты России. Решение сенаторы приняли единогласно.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Борис Ковальчук

Кандидатуру Ковальчука представил полномочный представитель президента России в верхней палате парламента Артур Муравьёв.

Как сообщается в заключении комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, кандидатура Ковальчука отвечает требованиям, предъявляемыми законом «О Счётной палате РФ» к главе ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила президенту Владимиру Путину список кандидатур на должность главы Счётной палаты. Помимо Ковальчука в нём были Анатолий Артамонов и Галина Изотова.

На данный момент 46-летний Ковальчук является. На должность он был назначен в марте 2024 года.

В пресс-службе Совфеда 12 мая сообщили, что Путин предложил назначить Ковальчука главой Счётной палаты. Ковальчук с марта 2024 года занимал должность заместителя главы Контрольного управления президента.

Накануне, 13 марта, стало известно, что кандидатуру Ковальчука на должность председателя Счётной палаты поддержал на заседании комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.