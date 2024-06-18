Базель, Швейцария, 18 июня, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Во время поединка шпажисток на чемпионате Европы по фехтованию в Базеле в Швейцарии украинская спортсменка Елена Кривицкая отказалась пожимать выступающей за Грузию уроженке России Майе Гучмазовой.

кадр из видео

Кривицкая победила со счётом 15:9. В конце поединка Гучмазова попыталась пожать руку украинской фехтовальщице, однако столкнулась с отказом. В ответ на это Гучмазова открыто выразила своё недовольство, возмутившись тому, что украинской стороне почему-то позволительно такое поведение. По правилам фехтования, поединок не считается оконченным, пока соперники не пожмут друг другу руки.

Гучмазова родилась во Владикавказе. С 2017 года выступает в составе сборной Грузии.

В разговоре с RT Гучмазова отметила, что спорт не является тем местом, где нужно проявлять свой характер.

«Если вы хотите проявлять свой характер и доказывать кому-то что-то, то делайте это вне спорта. Вон берите ружьё и воюйте… А не разъезжайте в счёт государственных денег по Швейцарии, по соревнованиям и не фехтуйте», — добавила фехтовальщица.

При этом Гучмазова заявила, что не ожидала такого поведения со стороны украинской коллеги, так как знакома с ней давно и обе пожимали друг другу руки ещё год назад. Она добавила, что поведение Кривицкой показывает наплевательское отношение Украины ко всем спортсменам.

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Как передавало ИА Регнум, аналогичная ситуация произошла в конце июля прошлого года, когда украинская саблистка Ольга Харлан после поединка с российской спортсменкой Ольгой Смирновой преградила той путь шпагой. Россиянка хотела подойти и пожать руку украинке. Харлан направила саблю в сторону Смирновой и ушла со спортивной площадки. Поединок закончился победой Харлан со счётом 15:7. Однако, по правилам Международной федерации фехтования, поединок считается законченным, если спортсмены отсалютовали друг другу и пожали руки.

После этого Украина призвала к отмене рукопожатий на турнирах, в которых принимают участие украинские, российские и белорусские спортсмены. Комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады предложил международным спортивным федерациям отказаться от обязательных рукопожатий и поклонов на таких турнирах.