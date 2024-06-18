Москва, 18 июня, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Сотрудники «Российских железных дорог» (РЖД) не разрешают провожающим заходить в «Сапсаны», а также в некоторые скоростные составы, которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, это запрещено правилами, сообщили 18 июня агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В соответствии с приказом Минтранса России (от 9 января 2024 года №4) на транспортных средствах пассажирских поездов АО «ФПК» №728/727, №747/748 Москва — Санкт-Петербург — Москва, осуществляющих перевозку пассажиров в скоростном сообщении на участках Октябрьской железной дороги перевозчик обязан не допускать сопровождающих в зону транспортной безопасности транспортных средств. В АО «ФПК» граница зоны транспортной безопасности установлена по периметру вагона», — сказали в РЖД.

В пресс-службе уточнили, что в других поездах дальнего следования провожающие допускаются проводником в вагон только в сопровождении пассажиров. Те же правила действуют и для встречающих.

Ранее в Telegram-каналах появились публикации с жалобами пассажиров на то, что провожающих не пускают в поезда дальнего следования.

Как передавало ИА Регнум, в мае стало известно, что РЖД запретят высаживать животных без хозяев на пригородных электричках. По словам замгендиректора компании Ивана Колесникова, запрет на высадку из поездов животных без хозяев распространится на пригородные электрички.

Решения по внесению изменений в документы, связанные с перевозкой животных, были приняты после инцидента с выброшенным из поезда и впоследствии погибшим котом Твиксом, которого проводница поезда Екатеринбург — Москва 11 января выгнала из вагона в Кирове в 30-градусный мороз. Хозяин, который перевозил кота, спохватился о питомце только через 10 часов.