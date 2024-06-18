Воронеж, 18 июня, 2024, 17:04 — ИА Регнум. В Воронежской области объявлена авиационная опасность, сообщил 18 июня глава региона Александр Гусев.

Евгений Биятов/РИА Новости

В своём Telegram-канале губернатор напомнил жителям региона о необходимых мерах безопасности.

«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал Гусев.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 17 июня российские средства противовоздушной обороны сбили в небе над Воронежской областью два беспилотных летательных аппарата. Разрушений на земле удалось избежать, сообщил губернатор.

Ночью 14 июня силы ПВО уничтожили над Крымом, а также над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской и Ростовской областями в общей сложности 87 дронов украинской армии. В Ростовской области число сбитых БПЛА составило 70.

Авиационная опасность в Воронежской области ранее объявлялась 7 и 9 июня. Также 9 июня в регионе вводился и режим ракетной опасности. Власти региона предупредили граждан о необходимости укрыться в помещениях без окон или, при нахождении на улице, зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.