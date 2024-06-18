Якутск, 18 июня, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече со специалистами, работающими на Дальнем Востоке, пообещал, что вновь приедет на Камчатку, где давно не бывал.

Xinhua/ABACA/ТАСС

«Давно не был на Камчатке, спасибо за приглашение, приеду», — сказал он, обращаясь к участнице встречи.

Также российский лидер рассказал, что боялся отморозить уши в Якутске во время одной из своих предыдущих поездок. Президент иронически добавил, что его опасения не оправдались.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня Путин отправился в Якутию с рабочей поездкой, в рамках которой запланированы ознакомление с достижениями региона и ряд встреч.

Глава государства посетил креативный кластер «Квартал труда» в Якутске, где осмотрел выставку ИТ и творческой индустрии. В ходе встречи с участниками программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Муравьёв-Амурский 2030» и молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток, он заявил, что привлекательность региона растёт. В регион едет молодёжь, доля людей в возрасте до 35 лет здесь немного выше, чем в целом по стране: свыше 27% против 25%, отметил глава государства.

В ходе встречи президент также подчеркнул, что развитие Дальнего Востока является приоритетом для России на весь XXI век. Сегодня регион демонстрирует очень хорошие темпы роста, многие показатели здесь в разы лучше, чем в среднем по стране, напомнил Путин.

В январе во время посещения Чукотки президент сообщал, что планировал побывать и в Якутии, но поездка сорвалась из-за плохой погоды. Он отмечал, что подобное тем более может произойти и с любым рядовым гражданином, когда речь идёт о таких расстояниях и о регионах с такими климатическими условиями. Президент тогда обещал посетить республику позже.