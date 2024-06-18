Путин пообещал приехать на Камчатку
Якутск, 18 июня, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече со специалистами, работающими на Дальнем Востоке, пообещал, что вновь приедет на Камчатку, где давно не бывал.
«Давно не был на Камчатке, спасибо за приглашение, приеду», — сказал он, обращаясь к участнице встречи.
Также российский лидер рассказал, что боялся отморозить уши в Якутске во время одной из своих предыдущих поездок. Президент иронически добавил, что его опасения не оправдались.
Как сообщало ИА Регнум, 18 июня Путин отправился в Якутию с рабочей поездкой, в рамках которой запланированы ознакомление с достижениями региона и ряд встреч.
Глава государства посетил креативный кластер «Квартал труда» в Якутске, где осмотрел выставку ИТ и творческой индустрии. В ходе встречи с участниками программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Муравьёв-Амурский 2030» и молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток, он заявил, что привлекательность региона растёт. В регион едет молодёжь, доля людей в возрасте до 35 лет здесь немного выше, чем в целом по стране: свыше 27% против 25%, отметил глава государства.
В ходе встречи президент также подчеркнул, что развитие Дальнего Востока является приоритетом для России на весь XXI век. Сегодня регион демонстрирует очень хорошие темпы роста, многие показатели здесь в разы лучше, чем в среднем по стране, напомнил Путин.
В январе во время посещения Чукотки президент сообщал, что планировал побывать и в Якутии, но поездка сорвалась из-за плохой погоды. Он отмечал, что подобное тем более может произойти и с любым рядовым гражданином, когда речь идёт о таких расстояниях и о регионах с такими климатическими условиями. Президент тогда обещал посетить республику позже.