Якутск, 18 июня, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил креативный кластер «Квартал труда» в Якутске, где осмотрел выставку ИТ и творческой индустрии. Об этом говорится на сайте Кремля.

Павел Бедняков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки IT и креативной индустрии в Якутске

Отмечается, что в экспозиции, с которой ознакомился Путин, были представлены стенды нескольких инновационных проектов, включая анализатор медицинских снимков Sciberia, действующий на базе ИИ, систему мониторинга авиадвигателей «Хорус» и анимационную студия «Тундра».

«Проект «Квартал труда» нацелен на поддержку бизнеса в сфере кино, анимации, медиа, цифрового контента и дизайна. Это первый в России креативный кластер, в котором действует преференциальный режим ТОР. В настоящий момент в «Квартале труда» 128 резидентов», — уточняется в пресс-релизе Кремля.

Отмечается, что «Квартал труда» был создан на территории заброшенного мясокомбината. Финансирование проекта составило порядка 1,3 миллиарда рублей.

Глава государства прибыл с рабочим визитом в столицу Якутии 18 июня. В аэропорту Якутска Путина встречали глава республики Айсен Николаев и вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

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Как передавало ИА Регнум, в рамках рабочего визита глава государства ознакомится с достижениями Якутии и проведёт ряд встреч. По окончании рабочей поездки в Якутию российский лидер отправится вечером 18 июня с государственным визитом в КНДР, а 19 июня — во Вьетнам.

В январе Путин во время посещения Чукотки сообщил, что планировал побывать и в Якутии, но поездка сорвалась из-за плохой погоды. Он отметил, что подобное тем более может произойти и с любым рядовым гражданином, когда речь идёт о таких расстояниях и о регионах с такими климатическими условиями. Президент пообещал посетить республику позже.

В сентябре 2023 года Путин поручил создать достойные условия жизни в Анадыре, Магадане и Якутске. Он отметил, что у всех этих городов есть много схожих проблем, включая суровый климат и сложную транспортную доступность. В качестве первоочередных для решения задач глава государства выделил обеспечение достойных жилищных условий, комфортной городской среды и современной транспортной инфраструктуры.