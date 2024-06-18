Путин рассказал, что боялся отморозить уши в Якутске в минус 50
Якутск, 18 июня, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал, что боялся отморозить уши в Якутске во время одной из своих предыдущих поездок. Видеофрагмент с главой государства опубликовал 18 июня в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
«Я помню, зимой приезжал. Минус пятьдесят, до ушей боялся дотрагиваться, думал, сломаются уши», — сказал Путин на встрече со специалистами, работающими на Дальнем Востоке.
Президент иронически добавил, что его опасения не оправдались.
Как сообщало ИА Регнум, 18 июня Путин отправился в Якутию с рабочей поездкой, в рамках которой запланированы ознакомление с достижениями региона и ряд встреч. Глава государства посетил креативный кластер «Квартал труда» в Якутске, где осмотрел выставку ИТ и творческой индустрии.
В ходе встречи с участниками программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Муравьёв-Амурский 2030» и молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток, он заявил, что привлекательность региона растёт. В регион едет молодёжь, доля людей в возрасте до 35 лет здесь немного выше, чем в целом по стране: свыше 27% против 25%, отметил глава государства.
В ходе встречи президент также подчеркнул, что развитие Дальнего Востока является приоритетом для России на весь XXI век. Сегодня регион демонстрирует очень хорошие темпы роста, многие показатели здесь в разы лучше, чем в среднем по стране, напомнил Путин.