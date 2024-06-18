Киев, 18 июня, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законопроект о введении в стране начальной общевойсковой подготовки для учащихся школ и вузов.

Ukraine Presidency/Global Look Press

Согласно данным на сайте Верховной рады, закон возвращен с подписью Зеленского.

В тексте законопроекта отмечалось, что закон направлен на усовершенствование системы общевойсковой подготовки, которая осуществляется путем изучения предмета «Защита Украины».

В пояснительной записке к документу среди целей значится «подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению».

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Он вступил в силу 18 мая. Закон разрешил заочное вручение повестки в военкомат и обязал мужчин призывного возраста постоянно носить при себе военный билет. Также Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет.

Нарушителям правил постановки на военный учёт грозят большие штрафы и конфискация автомобиля либо другого имущества для нужд ВСУ. Все мужчины в стране в возрасте от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь при себе военный билет. Украинские СМИ сообщили, что после вступления закона в силу улицы ряда городов опустели.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новый закон о мобилизации на Украине актом геноцида. Дипломат отметила, что людей на Украине превратили в расходный материал.