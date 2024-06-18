Херсон, 18 июня, 2024, 09:02 — ИА Регнум. В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждён объект критической инфраструктуры, сообщил назначенный киевским режимом глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Ruslan Kaniuka/Global Look Press

«Было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры», — написал он в Telegram-канале.

При этом он не уточнил, о каком именно объекте идёт речь.

Как передавало ИА Регнум, 17 июня в подконтрольной Киеву части Херсонской области был повреждён объект критической инфраструктуры.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют ежедневно, иногда на территории всей страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.