Луганск, 18 июня, 2024, 08:59 — ИА Регнум. Российские военные продолжают продвигаться на купянском направлении, им удалось оттеснить ВСУ на нескольких участках фронта. Об этом сообщил 18 июня военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Александр Река/ТАСС

По его информации, за минувшие сутки подразделения ВС России уничтожили долговременную огневую точку (ДОТ) ВСУ в районе села Синьковка, что позволило продвинуться вперёд.

«В районе Песчаного украинским боевикам пришлось оставить несколько важных позиций и отойти на второстепенные», — говорится в сообщении Марочко, опубликованном в сообществе «Марочко Live» в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, российские войска улучшили своё положение и заняли более выгодные рубежи в районе села Берестовое по итогам боя. Удачный огневой налёт, в том числе с задействованием ВКС РФ, совершён в селе Стельмаховка. В результате полностью уничтожен взводный опорный пункт (ВОП) украинских сил.

Марочко также проинформировал, что в Харькове и его окрестностях высадился «информационный десант» — большое количество украинских и зарубежных журналистов. Их действия направлены на дискредитацию ВС России.

Как сообщало ИА Регнум, по информации Марочко, наблюдаются признаки наращивания сил и средств ВСУ на многих участках фронта в Харьковской области. Киев, вероятно, готовится к попытке нивелировать успехи российских войск в этом районе.