Луганск, 18 июня, 2024, 05:57 — ИА Регнум. Офицерский состав НАТО и главнокомандующий украинской армии Александр Сырский планируют контрнаступление на локальном участке в Харьковской области. Об этом журналистам сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Сергей Корсун ИА Регнум ВСУ Мобилизация Украина

«На многих участках линии боевого соприкосновения в Харьковской области прослеживается тенденция к наращиванию сил и средств противником, подготовка им ударных группировок. Вероятнее всего, замыслом украинского командования является нивелирование всех наших успехов за последнее время в данном районе и проведение так называемой деоккупации по аналогии с «контрнаступом-2023», но только на локальном участке», — уточнил эксперт.

Кроме того известно, что разработкой операции занимается непосредственно главком ВСУ при участии офицеров натовских штабов, заключил Марочко.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин призвал к ответу главкома ВСУ Александра Сырского на вопрос, почему он согласился заменить на этом посту своего предшественника Валерия Залужного. Так эксперт прокомментировал слова Сырского о том, что ВСУ ждут тяжёлые бои под Харьковом на фоне продвижения российской армии. Главком утверждает, что Вооружённые силы России начали наступление значительно раньше запланированного срока, заметив переброску украинских войск. По словам Соскина, генерал осознавал, что не сможет исполнять обязанности, когда станет главкомом, на это указывали нехватка личного состава в ВСУ и невозможность провести мобилизацию на Украине так, как хочет Киев.

В Харьковской области идёт работа по созданию буферной зоны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Пока Россия не обезопасит Шебекино, Белгородскую область и другие регионы от варварских обстрелов, эта работа не прекратится, заверил представитель Кремля.

В 2023 году ВСУ в ходе летнего контрнаступления потеряли более 166 тысяч военных. Кроме того украинская армия лишилась 789 танков, 2,4 тысячи других бронированных машин и 132 самолётов, привёл данные 11 апреля высокопоставленный источник в Минобороны России.

В январе президент России Владимир Путин констатировал, что так называемое украинское контрнаступление полностью провалилось, а инициатива в зоне боевых действий находится на стороне российских войск.