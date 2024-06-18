Луганск, 18 июня, 2024, 07:47 — ИА Регнум. В Харькове и в области обживается большая группа журналистов, в том числе иностранных. Их собрали вместе для обучения написания материалов, дискредитирующих российскую армию. Подробности рассказал военный эксперт из ЛНР, подполковник в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА Регнум Харьков

По словам Марочко, так называемые журналисты «отрабатывают методические рекомендации по дискредитации ВС РФ».

«Одна из задач — выдавать удары по учебным заведениям, базам отдыха и другим местам гражданской инфраструктуры, которая используется украинскими силовиками для размещения личного состава как целенаправленные обстрелы мирного населения, в том числе детей», — пояснил эксперт.

Материалы таких журналистов должны преподноситься как геноцид мирного украинского населения и нарушение международных норм, добавил Андрей Марочко.

При этом согласование и выдача информации идёт под руководством украинских центров информационно-психологических операций (ЦИПсО).

Как сообщало ИА Регнум, офицерский состав НАТО и главнокомандующий украинской армией Александр Сырский планируют контрнаступление на локальном участке в Харьковской области, передал информацию журналистам Андрей Марочко.

Разработкой операции занимается непосредственно главком ВСУ при участии офицеров натовских штабов.

В Харьковской области идёт работа по созданию буферной зоны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Пока Россия не обезопасит Шебекино, Белгородскую область и другие регионы от варварских обстрелов, эта работа не прекратится, заверил представитель Кремля.