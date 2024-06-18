В Харьков прибыли иностранные и украинские журналисты
Марочко: в Харьков приехали представители украинских и иностранных СМИ
Луганск, 18 июня, 2024, 07:47 — ИА Регнум. В Харькове и в области обживается большая группа журналистов, в том числе иностранных. Их собрали вместе для обучения написания материалов, дискредитирующих российскую армию. Подробности рассказал военный эксперт из ЛНР, подполковник в отставке Андрей Марочко.
По словам Марочко, так называемые журналисты «отрабатывают методические рекомендации по дискредитации ВС РФ».
«Одна из задач — выдавать удары по учебным заведениям, базам отдыха и другим местам гражданской инфраструктуры, которая используется украинскими силовиками для размещения личного состава как целенаправленные обстрелы мирного населения, в том числе детей», — пояснил эксперт.
Материалы таких журналистов должны преподноситься как геноцид мирного украинского населения и нарушение международных норм, добавил Андрей Марочко.
При этом согласование и выдача информации идёт под руководством украинских центров информационно-психологических операций (ЦИПсО).
Как сообщало ИА Регнум, офицерский состав НАТО и главнокомандующий украинской армией Александр Сырский планируют контрнаступление на локальном участке в Харьковской области, передал информацию журналистам Андрей Марочко.
Разработкой операции занимается непосредственно главком ВСУ при участии офицеров натовских штабов.
В Харьковской области идёт работа по созданию буферной зоны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Пока Россия не обезопасит Шебекино, Белгородскую область и другие регионы от варварских обстрелов, эта работа не прекратится, заверил представитель Кремля.