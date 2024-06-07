Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Доверие к западным платежным системам было подорвано самим Западом, заявил 7 июня в своём выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин.

Доля расчётов по экспорту России в токсичных западных валютах сократилась вдвое, а доля рубля в период с 2021 по 2023 годы выросла почти в три раза, до 39%, отметил президент.

Россия будет расширять расчеты в национальных валютах со своими партнёрами, сказал также глава государства.

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