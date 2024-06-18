Дюссельдорф, Германия, 18 июня, 2024, 07:13 — ИА Регнум. Капитан сборной Франции по футболу 25-летний Килиан Мбаппе чудом избежал операции на нос после обследования в клинике Дюссельдорфа. Об этом сообщил журналист Фабрис Хокинс в соцсети Х.

Soccer.ru Килиан Мбаппе празднует забитый мяч

Франции победила команду Австрии (1:0) в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы в Германии. В концовке игры капитан неудачно пошёл в верховую борьбу и ударился лицом в соперника.

Врач пытался остановить кровь у игрока, после чего его заменили на 90-й минуте. Мбаппе отвезли на операцию.

Уточняется, что операция не понадобилась, а спортсмен вернётся на поле 21 июня.

Как сообщало ИА Регнум, французский нападающий Мбаппе официально стал игроком «Реала». Он подписал контракт до 2029 года.

Перед подписанием контракта с «Реалом» Мбаппе попросил руководство клуба разрешить ему сыграть за сборную Франции на Олимпиаде-2024 в Париже.

В составе национальной сборной Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре, где также стал лучшим бомбардиром, забив восемь голов. В 2021 году вместе со сборной Франции форвард стал победителем Лиги наций.