Париж, 4 февраля, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Французский нападающий Килиан Мбаппе перед подписанием контракта с мадридским «Реалом» попросил руководство клуба разрешить ему сыграть за сборную Франции на Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом сообщил телеканал ESPN.

EPA/ТАСС Килиан Мбаппе

Отмечается, что это единственная просьба, которую Мбаппе попросил удовлетворить перед трансфером.

Как ранее передавало ИА Регнум, Мбаппе намерен летом 2024 года на правах свободного агента перейти в «Реал», контракт с «Пари Сен-Жермен» он продлевать не собирается. Предполагается, что нападающий будет зарабатывать 30 млн евро в год.

Мбаппе перешёл в ПСЖ в 2017 году. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. В составе французской команды он за шесть сезонов пять раз выиграл чемпионат Франции и трижды — Кубок страны. Кроме того, Мбаппе — чемпион мира 2018 года и вице-чемпион мира 2022 года в составе сборной Франции.

В нынешнем сезоне нападающий сыграл за ПСЖ 28 матчей и забил 29 голов. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 180 млн евро.