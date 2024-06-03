Мадрид, 3 июня, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Французский нападающий Килиан Мбаппе официально стал игроком «Реала», следует из релиза испанского клуба.

Zuma\TASS Футболист Килиан Мбаппе

Уточняется, что Мбаппе подписал контракт до 2029 года.

Как передавало ИА Регнум, французский футболист, выступавший последние годы за ПСЖ, объявил о своем уходе из парижского клуба в феврале.

3 февраля газета Le Parisien написала, что Мбаппе намерен летом 2024 года на правах свободного агента перейти в мадридский «Реал». Предполагается, что нападающий будет зарабатывать там 30 млн евро в год.

Перед подписанием контракта с «Реалом» Мбаппе попросил руководство клуба разрешить ему сыграть за сборную Франции на Олимпиаде-2024 в Париже.

Мбаппе 25 лет. В составе ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трёхкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги. Ранее игрок выступал за «Монако», в составе которого выиграл чемпионат Франции.

В составе национальной сборной Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре, где также стал лучшим бомбардиром, забив восемь голов. В 2021 году вместе со сборной Франции форвард стал победителем Лиги наций.