Рига, 18 июня, 2024, 03:53 — ИА Регнум. Министр культуры Латвии Агнесе Логина, поддерживающая русскоязычные СМИ и дебаты на русском языке, подала в отставку. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

Иван Шилов ИА Регнум Нарушение прав русских в Латвии

«По личным причинам я решила покинуть пост министра культуры», — цитирует издание главу минкультуры.

Уточняется, что премьер-министр Латвии Эвика Силиня приняла отставку и призвала партию «Прогрессивные» выдвинуть нового кандидата на этот пост.

Логина призывала сохранить русскоязычные СМИ. По её мнению, «русский язык является одним из языков меньшинств», поэтому власти «должны предоставлять контент» и на нём.

Как сообщало ИА Регнум, решение латвийского правительства отказаться от преподавания русского языка в школах как второго иностранного является примером неприкрытой русофобии, заявила 23 апреля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен отметила, что власти Латвии не останавливает даже тот факт, что русским языком ежедневно пользуются 40% населения этого государства. По её мнению, отказ от преподавания русского языка в школах ставит под угрозу не только права русскоязычных жителей Латвии, но и перспективы самих латышей учиться и работать в России.

В марте 2022 года в Латвии арестовали русскоязычного блогера, автора русскоязычного YouTube-канала «История оружия» Кирилла Фёдорова (признан в РФ иностранным агентом). Ему вменяли сотрудничество с Россией. Через год мужчину освободили. После этого он появился в Москве, записав видео на фоне здания Дома правительства и гостиницы «Украина».