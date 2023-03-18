Рига, 18 марта, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Автор русскоязычного YouTube-канала «История оружия» Кирилл Фёдоров (признан в РФ иностранным агентом), арестованный год назад властями Латвии за поддержку России, освобождён. Об этом блогер сообщил в телеграм-канале «Война История Оружие».

Цитата из видео. rutube.ru Кирилл Фёдоров (признан в РФ иностранным агентом)

На видео, размещённом на канале, видно, как гражданин Латвии гуляет по ночным улицам Москвы. В частности, на фоне мелькают здание Дома правительства и гостиница «Украина».

Известно, адвокаты Фёдорова согласились на выплату штрафа в €27,2 тыс. (~2,2 млн рублей).

Напомним, что русскоязычного блогера арестовали в Риге в марте прошлого года. Ему вменяли сотрудничество с Россией, а также планировали предъявить обвинение в госизмене.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Латвии запретили 35 гражданам России въезд в страну в связи с поддержкой спецоперации на Украине. Уточняется, что въезд в эту страну для этих граждан запрещен на «неопределенный период времени».