Москва, 17 июня, 2024, 18:40 — ИА Регнум. В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» на Никитском бульваре проходит бесплатный художественный марафон, в рамках которого все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Павел Ищенко ИА REGNUM

В течение 100 дней 2,5 тысячи молодых художников будут выставлять свои картины и арт-объекты на улицах Москвы. Также в этот период будут проходить бесплатные творческие мастер-классы, участие в которых не требует специальной регистрации. Для этого будет нужно только прийти в арт-пространство на Никитском бульваре и занять свободное место за столом для творчества.

Во время мастер-классов можно будет не только изучить современные техники живописи, но и создать своими руками различные предметы искусства.

Так, например, 19 июня в 15:00 посетители смогут познакомиться с искусством коллажа. Ведущим мероприятия станет куратор проектов галереи «Здесь на Таганке» Арнольд Коробов. А 20 июня гости фестиваля смогут освоить одну из техник рисования. Художница Катерина Новоселова научит всех желающих рисовать разными видами пастели на фактурной бумаге.

1 июня в Москве стартовал летний фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!». Он объединяет множество летних активностей. На протяжении 100 дней по всему городу будут работать разнообразные площадки с мероприятиями. По словам мэра столицы, в рамках фестиваля запланировано десятки тысяч мероприятий.

Ранее, как сообщало ИА Регнум, за первый день фестиваль посетили около 100 тысяч человек. За это время организовано 1200 мероприятий, участники которых смогли принять участие в литературных чтениях, спортивных мероприятиях и танцевальном флешмобе.