Москва, 2 июня, 2024, 16:51 — ИА Регнум. За день открывшийся 1 июня фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» посетили 100 тысяч человек, сообщил 2 июня официальный портал мэра и правительства Москвы mos.ru.

Фото О. Сосницкого. Mos.ru

«В первый день его участниками стали около 100 тысяч человек», — сообщил портал.

Для гостей фестиваля в разных районах Москвы прошли 1200 мероприятий. Их участники смогли принять участие танцевальном флешмобе, литературных чтениях, спортивных мероприятиях в парках и на набережных, посетить творческие мастер-классы.

В рамках фестиваля в Москве 1 июня стартовал чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага»: за главный приз в размере миллиона рублей могут посостязаться все желающие. Как сообщил портал, первый этап чемпионата начался 1 июня и продлится до 1 сентября. За это время определятся тройки финалистов по округам. Затем с 5 по 8 сентября на площадках празднования Дня города сразятся 48 участников с самой быстрой реакцией.

Организаторы фестиваля сообщили, что он будет проходить во всех округах Москвы до 8 сентября. Завершится он празднованием Дня города. Гостей ждут более 250 тысяч мероприятий.

Сегодня, 2 июня, в Измайловском парке стартовал мастер-класс по фехтованию. На танцевальной площадке парка «Митино» прошёл интерактивный спектакль «Там, на неведомых дорожках» по сюжетам русских народных сказок. Для зрителей организовали фотозоны, мастерские народных ремёсел, подвижные игры.

На Никитском бульваре открылась выставка-продажа работ современных художников, на которую пришли поработать уличные живописцы, знатоки шаржа, мастера других техник. Детям предложили уроки рисования.

Кроме того, в саду имени Н. Э. Баумана в четыре часа открылось мероприятие по игре в настольный теннис, в котором желающие могут принять участие.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин 1 июня рассказал об открытии самого яркого и массового фестиваля года «Лето в Москве. Все на улицу!». Фестивальные площадки будут работать сто дней по всему городу.

Как отметил глава города, Бульварное кольцо станет пространством моды, спорта и культуры, Петровский бульвар — местом притяжения для художников, любящих рисовать на пленэре. Никитский бульвар превратится в вернисаж.

В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» 1 июня состоялись показательные выступления кинологической службы МВД «Щенячий патруль».