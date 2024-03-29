Москва, 29 марта, 2024, 05:44 — ИА Регнум. В России создали FPV-дрон «Джокер-10», который может в течение месяца находиться в засаде, ожидая дистанционного включения. При попадании к противнику беспилотник взрывается, его уже начали применять в зоне спецоперации, сообщил гендиректор предприятия-разработчика «Центр комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Наш беспилотник оснащён двумя жизненно необходимыми устройствами. Первое — это гибернатор, который позволяет физически включать и выключать дрон на расстоянии. То есть не просто включать и выключать моторы, а обесточить устройство полностью. По сути, дистанционно выдергивать из дрона аккумуляторную батарею», — рассказал разработчик «РИА Новости».

Такое техническое решение вызвано необходимостью обеспечить безопасность операторов дронов. Благодаря этому расчёт может выйти на позицию старта, установить неактивные «Джокеры» и уйти, не опасаясь при этом оказаться замеченным разведкой ВСУ.

Когда возникнет необходимость, пилот дистанционно включает «Джокер-10», который способен ожидать старта до одной недели в зимнее время, а летом — до месяца. При этом беспилотнику не страшен ни снег, ни дождь, он будет ждать команды на старт. В пассивном режиме от дрона практически не исходит радиоизлучения и поэтому его крайне сложно обнаружить, пояснил Кузякин.

Кроме того, новый FPV-дрон может долететь до места ожидания и самостоятельно отключится, с гибернатором ждать появления противника проще.

По словам собеседника агентства, дрон также оснащён драйвером электродетонатора. Это даёт возможность установить разные степени защиты и алгоритмы на неизвлечение. Противник пока не смог завладеть ни одним из таких беспилотников. Драйвер гарантировано срабатывает по таймеру или от удара либо по команде пилота. Так же он среагирует при попытке его разрушения или перерезания провода.

Ещё FPV-дрон обладает полезной нагрузкой 5 килограммов, он может достигать скорости около 100 километров в час, без нагрузки — до 200 километров в час.

Гендиректор предприятия-разработчика рассказал также, как беспилотники «Джокер» в ходе СВО заставили сдаться в плен роту ВСУ. По его словам, в ходе боёв украинские военные встали в классическую линию обороны, ожидая атаки российских войск. При этом бойцы ВС России вообще не пришли на позиции, а пустили в ход FPV-расчёты. В итоге они «размотали» сразу вторую линию украинской обороны. Сразу 60 украинских солдат поняли, что сопротивление бессмысленно, и массово сдались в плен, уточнил разработчик.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Минобороны РФ показало работу разведывательного беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» в зоне проведения специальной военной операции. Расчёты комплекса летают на тактическую глубину для разведки местности и обнаружения целей, оказывают поддержку при корректировке огня артиллерии по объектам, живой силе и технике ВСУ.

Для распознавания целей беспилотник оборудован оптическими приборами и тепловизором. «Орлан» может взлетать с любого места, где возможно установить стартовую катапульту, подготовка к запуску осуществляется в течение нескольких минут. Операторы беспилотников круглосуточно ведут разведку целей и корректировку огня артиллерии, уточнили в Минобороны.