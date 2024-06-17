Москва, 17 июня, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Благодаря объединению всех лабораторий онкологических клиник и их цифровизации, московские врачи стали ставить диагнозы онкопациентам на 20% быстрее. Об этом сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.

Юрий Стрелец/РИА Новости

«В 2020 году Москва перешла в цифровую эру в диагностике опухолей благодаря внедрению стандарта онкологической помощи. Он регламентирует все ключевые этапы диагностики и лечения онкозаболеваний. За счет технического переоснащения патоморфологических отделений онкостационаров, поставки современного, унифицированного оборудования, автоматизации рутинных процессов, разработки и внедрения программного обеспечения время на постановку диагноза врачом-патоморфологом сократилось на 15-20%», — отметила Ракова.

Также она рассказала, что с внедрением единой цифровой системы для патоморфологии стекла и блоки заменили цифровые изображения, которые теперь аккумулируются в единой цифровой базе.

«Со временем это позволит создать один из самых больших в мире специализированных архивов, который мы используем для обучения искусственного интеллекта. Впоследствии он выступит помощником врача при анализе изображения и постановке диагноза», — поделилась заместитель мэра.

Ракова отметила, что благодаря цифровизации медицинские сотрудники стали изучать биоматериал пациента с подозрением на онкологическое заболевание не под микроскопом, а на экране компьютера. Теперь изображение автоматически загружается в цифровую систему, доступ к которой имеют все патоморфологические отделения якорных онкостационаров города.

Ранее, как сообщало ИА Регнум, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что первые результаты доклинических испытаний вакцины против рака в России могут быть представлены уже в конце 2024 года. По его словам, в разработке вакцины принимают участие несколько научных команд, финансирование которых осуществляется за счёт государства.

12 июня на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий в Кремле президент Владимир Путин сообщил, что в 2024 году начнутся широкие клинические исследования отечественных онковакцин. Он уточнил, что клинические исследования будут осуществляться в онкологическом институте имени Герцена, который является одним из флагманов борьбе с раком.