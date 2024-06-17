Берлин, 17 июня, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Сборная Украины по футболу в первом матче чемпионата Европы с разгромным счётом уступила команде Румынии.

Global Look Press

Игра завершилась со счётом 0:3. Голы в составе румынской сборной забили Николае Станчу, Мариус Марин и Денис Дрэгуш.

В другом матче группы Е 17 июня встретятся команды Бельгии и Словакии. Игра начнётся в 19:00 мск.

Во втором туре группового этапа турнира украинская сборная 21 июня встретится со словаками, а днём позже сыграют команды Бельгии и Румынии.

Как передавало ИА Регнум, агентство Associated Press ранее сообщило, что УЕФА хочет запретить фанатам проносить флаг России на стадион во время первого матча команды Украины. По этим данным, Украинская ассоциация футбола убедила УЕФА, что появление российских флагов во время матчей Украины на чемпионате может привести «к напряжённости и конфликтам».

Сербские болельщики скандировали имя президента России Владимира Путина во время игры своей сборной против команды Англии, которая состоялась 16 июня. Соответствующие кадры были опубликованы в Сети. На видеозаписях видно, что некоторые сербские болельщики размахивали флагами России.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года проходит в Германии. Россия не была допущена к участию в отборочном турнире. Финал Евро-2024 состоится 14 июля в Берлине.