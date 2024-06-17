Гельзенкирхен, Германия, 17 июня, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Сербские болельщики скандировали имя президента России Владимира Путина в немецком городе Гельзенкирхен, где 16 июня состоялся футбольный матч Сербии с Англией. Кадры с ними опубликованы в Сети.

Кадр из видео

«Владимир Путин! Владимир Путин!» — кричали болельщики перед началом матча и хлопали в ладоши над головой.

В руках у одного из болельщиков виден российский триколор.

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По итогам матча Евро-2024 в Гельзенкирхене английская сборная обыграла соперников из Сербии со счётом 1:0.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня перед матчем в Гельзенкирхене фанаты сборной Англии напали на сербских болельщиков, находившихся в одном из баров. Англичане принялись бросать в сербов бутылки и тяжёлые предметы, началась потасовка. На место прибыли около 200 спецназовцев, после чего британцы сбежали. Известно об одном пострадавшем, ему перевязали голову. Травму головы также получил полицейский в штатском, задержаний не было.

Матч Сербия — Англия отнесли к категории «высокого риска» из-за плохой репутации фанатов обеих сборных. На прошлой неделе полиция предупредила о вероятных правонарушениях со стороны 500 сербских болельщиков.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) убедила УЕФА в том, что появление российских флагов во время матчей Украины на чемпионате может привести к напряжённости и конфликтам. Из-за этого сотрудники службы безопасности намерены перехватить и убрать российские флаги в случае появления их на мюнхенском стадионе, где Украина сыграет с Румынией днём 17 июня.